Посол Озеров: Кишинёв участвует в схемах поставок оружия ВСУ

Посол РФ указал на возможное участие Молдавии в схемах поставок оружия ВСУ. Фото: REUTERS.

Молдавия вовлечена в схемы поставок оружия украинским военным. На это указал посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

По словам Озерова, даже в официальную прессу Молдавии «прорывается» информация не только о потоках идущего на Украину оружия, но и сведения о его конфискации.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие», - цитирует российского дипломата РИА Новости.

Тем временем Майя Санду назвала Украину основным источником контрабанды оружия в Молдавию.

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