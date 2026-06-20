В России могу наделить врачей особым статусом: о чем речь

В Госдуме хотят приравнять врачей по статусу к госслужащим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи в России должны получить статус, аналогичный госслужащим, с соответствующими социальными и трудовыми гарантиями. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Юрий Григорьев.

По словам депутата, инициатива обеспечит медикам дополнительные социальные льготы и повышение заработной платы.

Предлагаемый пакет мер включает: единовременную жилищную субсидию или приоритетное служебное жилье; пенсию за выслугу лет на уровне федеральных госслужащих; дополнительный оплачиваемый отпуск; медицинское и санаторно-курортное обслуживание; обязательное государственное личное страхование.

До этого парламентарии выступили с инициативой закрепить зарплату среднего и младшего медперсонала не ниже 150% от средней по региону.

21 июня президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к сфере здравоохранения россиян с Днем медицинского работника.