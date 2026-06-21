ВСУ атаковали Белгородскую область, есть повреждения жилого дома: главное к утру 21 июня

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре регионов РФ. В городе Строитель Белгородской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении в «Максе».

По данным оперштаба, пострадавших в результате инцидента нет. На месте организована работа оперативных служб.

Кроме этого, в Запорожской области силы ПВО РФ продолжают отражать атаку ВСУ с воздуха. Часть территории региона кратковременно обесточена, проинформировал губернатор Евгений Балицкий.

По данным «Херсонэнерго», Херсонская область полностью обесточены на фоне нарушений в энергосистеме Запорожской области.

Согласно заявлению энергокомпании, аварийное отключение электроэнергии затронуло 14 муниципальных образований региона. Причем во всех перечисленных округах — Скадовском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплынском, Каланчакском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском, Каховском и Новокаховском — электроснабжение отсутствует полностью.

При этом с вечера 20 июня во многих частях Украины слышны взрывы. Например, в подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов поднялся столб дыма.

Кроме этого, взрывы прогремели в пригороде Харькова, Полтаве (там начались аварийные отключения света), Сумах, Кропивнецком, Одессе и Хмельницкой области.

Тем временем силы ПВО РФ продолжают отражать воздушные атаки противника. За 24-х часовой период средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 740 беспилотников ВСУ над регионами России. Кроме этого, также были сбиты 13 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Напомним, что российская армия продолжает наносить удары возмездия по Украине. При этом ВС РФ бьют исключетнльо по военной инфраструктуре страны. В Кремле неоднократно подчеркивали, что действия российской армии обусловлены целями демилитаризации противника и необходимостью снижения его обороноспособности.

19 июня российские войска освободили Юрковку в ДНР. 16 июня силами группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР.