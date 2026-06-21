В России обновятся детские сады: чего ждать с 1 сентября

Минпросвещения: В России с 1 сентября вступят в силу рекомендации для детсадов Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В России разработаны новые методические рекомендации для детских садов. Нововведения приурочены в рамках Года дошкольного образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками», — сказал Кравцов.

В рамках Года дошкольного образования ведомство проводит комплекс мероприятий по формированию современного и безопасного образовательного пространства в детских садах. Программа нацелена на улучшение качества воспитания и развития дошколят, обновление инфраструктуры учреждений и поддержку педагогических работников.

Для этого был утвержден План мероприятий по повышению эффективности воспитательной работы до 2030 года.

В частности, планируется скорректировать федеральный образовательный стандарт дошкольного образования с акцентом на усиление воспитательной составляющей, а также разработать перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих гармоничному развитию ребенка.

Министр считает важнейшей задачей выстроить общее образовательное поле для всех детских садов страны. Министерство также планирует внедрить унифицированные требования к оснащению детсадов учебными материалами и оборудованием, а также проводить мониторинг их обеспеченности для последующего дооснащения.

Напомним, что с 1 сентября россиян ждет ряд изменений. С началом осени в российские школы введут программу по изучению арабского языка. Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения подготовило переводы на арабский язык русских народных сказок, книг о России и произведений российских писателей.

Также с 1 сентября в России изменятся правила оказания платной медпомощи. Будет разрешено заключить договор на оказание подобной помощи в дистанционном формате.

С 1 сентября 2027 года вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Согласно обновлениям, ученики смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне.