Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июня 2026 4:08

Раскол по границе ГДР и ФРГ: Общество в Германии разделилось из-за отношения к Украине

Der Spiegel: среди немцев идет раскол по границе ГДР и ФРГ из-за Украины
Мария ПАВЛОВА
Опрос показал, что Германия всё ещё разделена по линии бывшей ГДР и ФРГ, в том числе и по украинскому вопросу.

Опрос показал, что Германия всё ещё разделена по линии бывшей ГДР и ФРГ, в том числе и по украинскому вопросу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Германское общество разделилось по признаку отношения к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине. При этом граница проходит по линии разделения бывших ГДР и ФРГ. На это указывает издание Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины», - сказано в публикации.

Автор приводит данные опроса, согласно которому 41% опрошенных из бывшей ГДР выступают за сокращение военной поддержки Киева, а на территории бывшей ФРГ такого мнения придерживаются только 24%.

Ранее премьер Баварии призвал не платить украинцам пособия по безработице.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для Patriot в пределах PURL.

Почему после оскорбительной выходки Зеленского Польша может просто бросить Украину, читайте здесь на KP.RU.