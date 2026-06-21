Опрос показал, что Германия всё ещё разделена по линии бывшей ГДР и ФРГ, в том числе и по украинскому вопросу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Германское общество разделилось по признаку отношения к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине. При этом граница проходит по линии разделения бывших ГДР и ФРГ. На это указывает издание Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины», - сказано в публикации.

Автор приводит данные опроса, согласно которому 41% опрошенных из бывшей ГДР выступают за сокращение военной поддержки Киева, а на территории бывшей ФРГ такого мнения придерживаются только 24%.

Ранее премьер Баварии призвал не платить украинцам пособия по безработице.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для Patriot в пределах PURL.

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