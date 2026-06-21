В Минске отреагировали на наращивание Киевом антибелорусской риторики: МИД видит следы подстрекателей

В белорусском МИД отреагировали на риторику Зеленского. На фото: Дом правительства, Минск. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Минске отреагировали на наращивание Украиной антибелорусской риторики, указав на то, что ряд западных стран подстрекают Киев к подобным действиям. На это указал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Мы видим наращивание антибелорусской риторики. И понятно, что все это не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь», - сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1».

Рыженков подчеркнул также, что украинское руководство наращивает контакты с представителями белорусской оппозиции, выехавшими за пределы страны.

Накануне Зеленский заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.

Подробнее о том, как Зеленский выставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко, читайте здесь на KP.RU.

На этом фоне украинские аналитики опасаются вторжения ВСУ в Белоруссию после угроз Зеленского.