В Минске отреагировали на наращивание Киевом антибелорусской риторики: МИД видит следы подстрекателей

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП
В Минске отреагировали на наращивание Украиной антибелорусской риторики, указав на то, что ряд западных стран подстрекают Киев к подобным действиям. На это указал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
«Мы видим наращивание антибелорусской риторики. И понятно, что все это не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь», - сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1».
Рыженков подчеркнул также, что украинское руководство наращивает контакты с представителями белорусской оппозиции, выехавшими за пределы страны.
Накануне Зеленский заявил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.
Подробнее о том, как Зеленский выставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко, читайте здесь на KP.RU.
На этом фоне украинские аналитики опасаются вторжения ВСУ в Белоруссию после угроз Зеленского.