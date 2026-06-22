Автоюрист напомнил о штрафах за слишком близкое приближение машины к водоему: где нельзя передвигаться

Россиян призвали ставить машины за 200 метров от водоемов во избежание штрафов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых случаях автомобили нельзя оставлять в непосредственной близости от водоема. Передвижение в водоохранных зонах грозит штрафом. Размер таких участков зависит от типа водоема и его протяженности. О штрафах напомнил автоюрист Лев Воропаев в интервью KP.RU.

Он посоветовал россиянам ставить машины за 200 метров от водоемов. Для физлиц штрафы за нарушение ограничения составляют от 3000 до 4500 рублей. Должностные лица заплатят не менее 8 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы составляют порядка 200 000-400 000 рублей.

"Точные карты водоохранных зон можно изучить по данным Росреестра в интернете (например - https://vodoohrannayazona.ru/). Но даже там они отмечены не все. Зато Верховный суд на примере недавних решений постановил - отсутствие четких границ таких зон в публичном доступе не является оправданием возможного нарушения", - прокомментировал Лев Воропаев.

Россиянам также напомнили о штрафах за тонировку автомобиля. В 2026 году за нарушение положения КоАП ст. 12.5 ч. 3.1. предусмотрен штраф в 500 рублей.