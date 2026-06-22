Россиян предупредили о кусачих штрафах за заезд на территории с Особым противопожарным режимом: что нужно знать

KP.RU напомнил о штрафах за заезд в зоны с Особым противопожарным режимом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Граждане РФ могут получить штраф за проезд на особо охраняемые природные территории. Наказание также предусмотрено для въезжающих на зоны с Особым противопожарным режимом. Эти моменты регулируют статьи 8.39 и 8.32 КоАП. О штрафах рассказал KP.RU адвокат Игорь Стремоусов.

Он сообщил, что большие штрафы налагаются, в том числе, если автомобиль движется в регионе с объявленным Особый противопожарный режим. В таком случае въезд в лесные массивы - под строгим запретом. Физлицо при нарушении оштрафуют на 40-50 тысяч рублей. Должностные лица будут лишены 60-90 тысяч рублей. Для юрлиц штраф составляет от 600 тысяч рублей до миллиона.

"Прежде чем отправиться в лес, лучше уточнить два момента. Первый - не является ли место, куда вы хотите поехать, национальным заповедником или другой охраняемой зоной. Можно проверить это на профильных сайтах (например - https://карта.оцзк.рф/). Второй - убедиться, что в данный момент в регионе не введен ОПР", - порекомендовал адвокат.

В РФ между тем выпустят "Черную книгу" растений, включающую инвазивные виды, опасные для сельского и лесного хозяйства. Она появится уже в этом году.