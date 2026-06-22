Россияне могут получить штраф за ущерб экологии из-за мытья машины: где это запрещено

Автоюрист Воропаев напомнил о штрафах за мытье машины на участке и у водоемов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России запрещено мыть автомобиль вблизи водоемов. Однако штрафы могут быть наложены и в случае с собственным участком. Они объясняются ущербом экологии. Нельзя также стирать автомобильные коврики в реках и озерах. Об этом детально рассказал автоюрист Лев Воропаев в диалоге с KP.RU.

Как отметил эксперт, штраф за мытье машины у водоема гарантирован нарушителю. Для физлица он составит от тысячи до трех тысяч рублей. Должностное лицо заплатит 5-10 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф в 10 000-20 000 рублей.

"С личным участком, расположенным подальше от них, все немного сложнее - здесь нужно будет доказать, что вы действительно причинили ущерб экологии", - оценил Лев Воропаев.

В стране также ужесточили наказание за поддельные медицинские справки. За изготовление и оборот фальшивых документов теперь грозит до 4 лет лишения свободы. Штраф составит до миллиона рублей.