В Швейцарии завершился первый раунд переговоров по сделке США с Ираном: главное об итогах встречи

Иранская делегация покинула место переговоров в Швейцарии. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дипломаты от Ирана и США впервые лично встретились для проведения переговоров о мире. Участие также приняли Пакистан и Катар как посредники в процессе урегулирования. Встреча прошла в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация часом ранее покинула место переговоров, информирует телеканал Press TV.

Так, четырехсторонние консультации по американо-иранскому меморандуму завершились к полуночи 22 июня (по московскому времени). Итоги переговоров не ясны. Официальные лица не давали предметных комментариев о результатах встречи.

Сообщается, что раунд продлился 80 минут. Затем иранская делегация провела внутренние консультации. Председатель парламента исламской республики Мохаммед Бакер Калибаф в ходе встречи настаивал на полном выполнении положений меморандума о взаимопонимании, сказано в материале телеканала.

"Иранские официальные лица еще в преддверии переговоров вновь подчеркнули, что прогресс зависит от выполнения США своих обязательств по предварительному соглашению, в частности, обязательства обеспечить прекращение израильских атак на Ливан", - напомнил автор материала.

От американской стороны в Швейцарию прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс, зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Переговорщики от Тегерана назвали главной темой встречи требование к Вашингтону выполнить свои обязательства по Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании.

По данным корреспондента Axios Барака Равида, в США назвали всех участников переговоров довольными результатом. Неназванный американский дипломат сообщил, что раунд создал условия для доверительных отношений между сторонами. В США заявили о прогрессе в мирном урегулировании.

При этом иранская делегация завершила участие в переговорах досрочно. Дипломаты выразили протест угрожающим заявлениям президента США Дональда Трампа. Позже делегация вернулась к обсуждениям. Однако Тегеран выразил недовольство комментариями Дональда Трампа в его соцсети. Глава Белого дома снова пригрозил Ирану уничтожением.