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НовостиПолитика21 июня 2026 22:15

Он разрушает цивилизацию: Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам по поводу отставки одного из лидеров ЕС

Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам и попросил отставки Мерца
Мария ПАВЛОВА
Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян содействовать отставке Мерца.

Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян содействовать отставке Мерца.

Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «разрушает цивилизацию», а потому должен быт отправлен в отставку. Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев аргументировал своё очередное шутливое обращение к инопланетянам с просьбой убедить Мерца покинуть свой пост.

«Дорогие инопланетяне, не могли бы вы, пожалуйста, сделать Мерца следующим? Его рейтинги ухудшились. Он разрушает цивилизацию с помощью разжигания войны, иммиграции, плохих энергетических и экономических решений», — написал он на своей странице в социальной сети X 21 июня, иронично поблагодарив пришельцев за содействие возможной отставке главы британского правительства Кира Стармера.

Накануне Дмитриев опубликовал обращение к инопланетянам, в котором шутливо отметил, что похищать или зомбировать британского премьера не нужно. Требуется убедить его в том, что отставка спасет западную цивилизацию.

Ранее сообщалось, что премьер Стармер может подать в отставку уже в понедельник, 22 июня.