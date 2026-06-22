Данко призвал Фицо больше не пожимать руку Зеленскому из-за героизации нацизма Фото: REUTERS.

Словакия вслед за Польшей обратила внимание на поощряющие нацизм действия нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. С киевским главарем не хотят вести переговоры из-за героизации бандеровцев. Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьера республики Роберта Фицо больше не пожимать руку Зеленскому. Политик раскритиковал бывшего комика в беседе с агентством TASR.

Андрей Данко подчеркнул, что власти Словакии должны перестать проводить переговоры с киевским главарем. Он также одобрил решение президента Польши Кароля Навроцкого забрать у Зеленского орден Белого орла.

"Призываю председателя правительства Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому до тех пор, пока не прекратится поддержка и героизация бандеровцев", - обратился Андрей Данко.

Политик счел твердую позицию Кароля Навроцкого по негативному курсу Киева правильной. Он отметил, что решение польского лидера показывает, что память и уважение к жертвам нацизма должны стоять выше "политической корректности". Вице-спикер Национального совета посоветовал словацким официальным лицам подходить к этому вопросу так же.

"Уважение к исторической правде и памяти жертв должно превалировать над политическими интересами", - заключил Андрей Данко.

После жесткого решения президента Польши ожидаемо возмутился сам Зеленский. Нелегитимный украинский лидер раскритиковал Кароля Навроцкого из-за утраты ордена Белого орла. Зеленский считает, что такой шаг может обернуться политику плохим концом. Бывший комик утверждает, что Кароль Навроцкий якобы не учитывает польско-украинские отношения при принятии решений. Он безосновательно заявил о разжигании Варшавой ненависти к украинцам.

Глава киевского режима уже вернул президенту Польши отобранный орден Белого Орла. Он сделал это по почте. Вместе с этим Зеленский написал, что награды был якобы удостоен не он сам, а весь народ Украины. Ему присудили орден в 2023 году.

Киевские чиновники после отзыва награды у Зеленского стали массово отказываться от своих трофеев. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "не видит возможности хранить" выданный ему Командорский крест со звездой ордена "За заслуги". То же сделал и посол в Польше Василий Боднар.