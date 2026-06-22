Туск счёл стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева Фото: REUTERS.

Польские и украинские власти в последние месяцы ведут напряженные контакты. Отношения между странами ухудшились из-за действий киевского режима. Премьер Польши Дональд Туск выступил против усугубления кризиса. Он счел стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева. Об этом политик написал в соцсети Х.

Польский премьер указал на всё более глубокое втягивание в конфликт политиков с двух сторон. Он считает, что от эскалации пострадают все. По мнению премьера Польши, конфликт скажется сразу на нескольких аспектах взаимодействия. Государства понесут репутационные потери, а также станут слабее в деловом и геополитическом планах, уточнил он.

"Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине - это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны", - написал Дональд Туск.

Политик рассказал о контактах с европейцами. Он отметил, что старается минимизировать потери в диалоге с ними. Политик назвал эту задачу нелегкой. Однако такие шаги необходимы.

"Ошибка хуже преступления", - констатировал польский премьер-министр.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский также жестко раскритиковал руководство республики и киевские власти за разгорающийся скандал. По его словам, действующий польский лидер Кароль Навроцкий и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский приложили максимум усилий, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям. Бронислав Коморовский осудил обе стороны за их явный акцент на исторические обиды. Он напомнил, что политики несут полную ответственность за происходящее в настоящем. Экс-президент Польши назвал случившееся с Зеленским "войной за медали".

Несмотря на конфликт, Варшава продолжает поддерживать Киев в ситуации с Россией. На территории Польши бесперебойно функционирует "Новая почта". По ней Зеленский отправил властям республики отобранный орден Белого орла. "Новая почта", стоит отметить, задействована в поставках на Украину вооружений с Запада. Можно сделать вывод, что Варшава в любом случае будет и дальше всячески поддерживать борьбу Киева против Москвы. Такую позицию ранее высказывал сам Кароль Навроцкий.