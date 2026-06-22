"Не за недели, а за часы": ИИ смог взломать секретные системы Агентства национальной безопасности США

Мощный ИИ взломал секретные системы американского АНБ. Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann/www.imago-images.de/Global Look Press

В Соединенных Штатах рассказали об эффективном взломе большинства секретных систем американского Агентства национальной безопасности. Операцию удалось оперативно провернуть при помощи искусственного интеллекта. Мощная модель ИИ Mythos взломала почти все системы АНБ. Об этом заявило издание The Economist со ссылкой на признание зампреда комитета сената США по разведке Марка Уорнера.

Стоит отметить, что модель Mythos разработана американской компанией Anthropic. Этот инструмент смог осуществить взлом защищенных систем всего за несколько часов. По словам Марка Уорнера, об операции стало известно 11 июня. Данные поступили от главы АНБ и киберкомандования Джошуа Радда. Он известил зампреда комитета сената по разведке о произошедшем.

"Mythos взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы", - цитирует Джошуа Радда издание.

Автор материала напомнил, что американское правительство накладывает запреты на использование иностранцами моделей искусственного интеллекта Anthropic Mythos 5 и Fable 5. Этим самым руководство страны намерено "наказать компанию самым простым доступным способом", считает издание.

Стоит напомнить, что днями ранее группировка NoName057(16) и хакер PalachPro провели масштабную операцию отмщения европейским странам и Украине. Ответственные за эту миссию намеревались обеспечить России доступ к камерам видеонаблюдения в Восточной Европе. В результате оказались захвачены более 50 тысяч камер. Хакеры заявили, что атака будет продолжаться долго.

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что переживает за будущее из-за развития ИИ. Он раскритиковал правительство США за идею стать совладельцем крупнейших технологических компаний, разрабатывающих искусственный интеллект. По мнению миллиардера, гораздо более эффективной была бы прямая финансовая поддержка американцев. Илон Маск подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и роботизации приведет к такому избытку товаров и услуг, что экономике страны будет угрожать не инфляция, а падение цен.

Правительство США ранее потребовало от Anthropic отключить доступ иностранным пользователям к своим наиболее продвинутым ИИ-моделям. Компания не стала сопротивляться и разослала необходимые уведомления. При этом документ властей не содержал конкретных данных о возможных угрозах национальной безопасности.