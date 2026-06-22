Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала парламентские выборы в Армении нелегитимными. По ее словам, голосование было подстроено, а результаты сфальсифицированы.

В интервью ИС «Вести» Симоньян выразила недоумение тем, что избиратели могли отдать голоса за премьера Никола Пашиняна, которого она обвинила в пренебрежении памятью жертв геноцида, сдаче Нагорного Карабаха и приходе к власти на волне антироссийской риторики.

Выборы в Армении состоялись 7 июня. По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата из 105 и сможет самостоятельно сформировать правительство. Оппозиционные силы уже заявили о намерении оспорить результаты голосования в Конституционном суде.

Как писал KP.RU, ранее бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини заявил, что парламентские выборы в Армении прошли с очевидными нарушениями и при вмешательстве Евросоюза.