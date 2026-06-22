Bloomberg: экспорт нефти Ирана через Ормуз вырос до максимума с начала войны Фото: REUTERS.

Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня после снятия блокады США. Об этом говорит издание Bloomberg.

«Иран увеличил объемы... транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны», — отмечается в иностранном агентстве.

На прошлой неделе США по приказу президента США Дональда Трампа сняли морскую блокаду портов Ирана, сообщило центральное командование Пентагона. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана сняты ограничения на экспорт иранской нефти. Однако заключительный мирный договор между США и Ираном не подписан. Сделка была сорвана атакой Израиля на Ливан. Однако Вашингтон ответственность за это возложил на Тегеран, без каких-либо фактов.