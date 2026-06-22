Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера является важным сигналом для других разжигателей военных конфликтов в Европе. Он напомнил, что более года призывал британского политика к этому шагу, указывая на его провокационный курс.

Дмитриев назвал ошибки в энергетике, экономике, провалы в миграционной политике и рост преступности основными причинами, приведшими к уходу Стармера.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что принял добровольное решение оставить пост премьер-министра Великобритании.

Ранее отставку Стармеру предрек американский президент Дональд Трамп. В социальной сети Truth Social он выразил уверенность, что в скором времени премьер-министр Британии покинет занимаемый пост из-за своей слабой политики.