Cимоньян предложила Стармеру новую работу: на какую должность готовы рассмотреть британского премьера

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о готовности предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру работу в RT после ухода в отставку. Соответствующее голосовое сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.

Отвечая на предложение официального представителя МИД России Марии Захаровой найти Стартеру работу в RT на полставки, главред телеканала согласилась с мнением дипломата, что обозреватель из британского премьера "никакой". При этом Симоньян предложила политику другую должность.

"Обозреватель никакой, действительно. А вот газонокосильщиком возьмем - в Англии бесподобные газоны", - сказала Симоньян.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что принял добровольное решение оставить пост премьер-министра Великобритании.

Как писал KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек канцлеру Германии Фридриху Мерцу уход в отставку вслед за Стармером.