Бывший пресс-секретарь Зеленского резко осудила его за выпады против Польши

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала «поразительной глупостью» выпады главаря киевского режима в адрес президента Польши Кароля Навроцкого на фоне скандала вокруг героизации Украинской повстанческой армии*.

В социальной сети X Мендель заявила, что Зеленский рискует разрушить отношения с одним из самых надежных партнеров Киева из-за маргинальных исторических лозунгов, в которые большинство украинцев не верят. По ее словам, УПА* и ОУН* никогда не были национальными героями Украины.

Конфликт разгорелся после того, как Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. Ранее Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*», что и стало причиной решения польского президента. В ответ на решение Навроцкого нелегитимный президент Украины отправил орден Польше по почте и заявил, что такая риторика может «плохо закончиться» для польского президента.

Как писал KP.RU, ранее из-за героизации Киевом бандеровцев вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьера республики Роберта Фицо больше не пожимать руку Зеленскому.

* Запрещенная в России экстремистская организация.