Новак поручил подготовить план для устойчивости топливного рынка внутри РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Об этом по итогам совещания по ситуации на рынке топлива заявили в кабинете министров.

«Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, ФАС было поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации в соответствующей отрасли и оперативно принимать меры при необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент власти делают всё возможное для обеспечения топливом жителей Крыма после атак ВСУ.