В Черном море зафиксировали десятое за день землетрясение Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Десятое за день землетрясение зафиксировано в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в акватории Черного моря произошла серия землетрясений. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, толчки происходят в понедельник, 22 июня, с раннего утра. При этом некоторые из них ощущались в Севастополе. Местные жители рассказывали, что у них в домах вибрировала мебель, а также подпрыгивала посуда. Первое из них было зафиксировано в 05:09 по местному времени, толчок магнитудой 3,6 произошел в 26 километрах к юго-юго-западу от Севастополя. Спустя два часа произошло землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 35 километров.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе на Камчатке произошло не менее 12 землетрясений за 1,5 часа.