Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре находится на психиатрическом наблюдении

Адвокат напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре рассказал о его психическом здоровье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Обвиняемый в совершении нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре наблюдается у психотерапевтов. Об этом сообщил адвокат преступника в зале суда.

Как известно, ужасный инцидент случился 20 июня. В тот день молодой парень с ножом ворвался в развлекательный центр, где нанес ранения нескольким людям. Также он бросил пиротехническое изделие в помещение, где играли дети. В итоге одна из пострадавших скончалась в больнице, поскольку ее травмы были очень серьезными. Преступника уже арестовали.

«Находится на наблюдении психиатрическом», - рассказал подробности о злоумышленнике адвокат.

Ранее KP.RU информировал, что по факту нападения в ТЦ региональное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело. Парня обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Сотрудники ведомства все еще устанавливают все обстоятельства произошедшего.