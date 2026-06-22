Кошта: в ЕС обсуждают не переговоры с Россией, а только давление на нее. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/Global Look Press

Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антониу Кошта журналистам после саммита ЕС — Молдавия.

«К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к переговорам с Европой, отметив, что президент Владимир Путин не раз заявлял об этом. Он подчеркнул, что инициатором сворачивания контактов с Европой была не российская сторона.

Турецкие власти, в свою очередь, готовы принять в стране новый раунд переговоров по киевскому кризису, однако в настоящий момент предпосылок для возобновления контактов по Украине нет, сообщил источник в турецком правительстве.