Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 июня 2026 13:43

Кошта: в ЕС обсуждают не переговоры с Россией, а только давление на нее

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз настаивает на поддержке Украины
Анна АДАМАЙТЕС
Кошта: в ЕС обсуждают не переговоры с Россией, а только давление на нее. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/Global Look Press

Кошта: в ЕС обсуждают не переговоры с Россией, а только давление на нее. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/Global Look Press

Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины, заявил глава Евросовета Антониу Кошта журналистам после саммита ЕС — Молдавия.

«К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к переговорам с Европой, отметив, что президент Владимир Путин не раз заявлял об этом. Он подчеркнул, что инициатором сворачивания контактов с Европой была не российская сторона.

Турецкие власти, в свою очередь, готовы принять в стране новый раунд переговоров по киевскому кризису, однако в настоящий момент предпосылок для возобновления контактов по Украине нет, сообщил источник в турецком правительстве.