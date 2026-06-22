ВС РФ поразили пункты управления дронами ВСУ с помощью ФАБ-500 в ДНР Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами и временной дислокации бригады нацгвардии Украины с помощью ФАБ-500 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба МО опубликовало кадры поражения пункта управления БПЛА 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ с помощью ФАБ-500 в районе населенного пункта Анновка ДНР.

Кроме того, российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по хранилищу ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Хранилище горюче-смазочных материалов было поражено специалистами войск беспилотных систем РФ.

Ранее KP.RU писал, что российские военные с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ.