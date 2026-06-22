Лантратова сообщила о реакции ООН на обращение в связи с ударом ВСУ по колледжу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Организация Объединенных Наций отреагировала на её обращение в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске.

«В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске», - написала Лантратова в своем канале в МАХ.

Напомним, что теракт произошел в Старобельске в пятницу, 21 мая. В тот день украинские боевики применили дроны для атаки на общежитие местного колледжа. В результате удара погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, в российском МИД сообщили, что киевский режим обязательно понесет наказание за трагедию в Старобельске.