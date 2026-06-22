Трамп: Отказ ЕС помогать с Ираном был глупым, США тоже могут отказать в помощи Фото: REUTERS.

Дональд Трамп назвал глупым решение Европы не помогать США по Ирану. Президент США пригрозил, что Вашингтон в ответ тоже может оставить Европу без поддержки.

«Мы были отличным членом НАТО, во многих отношениях, безусловно, доминирующим членом. На протяжении многих лет мы потратили триллионы долларов — не миллиарды, а именно триллионы — на защиту Европы», — сказал американский глава для журналистов в Белом доме. И напомнил, что в ответ на это европейцы отказались помогать американцам в их войне против Ирана.

США и Иран накануне подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов.

Тогда же Трамп выразил уверенность, что Тегеран в итоге пойдет на инспекции в рамках урегулирования ситуации вокруг своей ядерной программы. Кроме этого, глава Белого дома также пригрозил, что Тегеран по итогу сделки не получит даже 10 центов от США.