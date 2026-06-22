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НовостиВ мире22 июня 2026 23:29

Израиль продолжит военные операции на юге Ливана

Израиль объявил о планах продолжать операции на юге Ливана для поддержания "зоны безопасности"
Анна ПЕТРОВА
Израиль продолжит военные операции на юге Ливана для нейтрализации угроз

Израиль продолжит военные операции на юге Ливана для нейтрализации угроз

Фото: REUTERS.

Премьер-министр, глава Минобороны и начальник Генштаба Израиля выступили с совместным заявлением, подтвердив, что армейские операции в южном Ливане будут продолжаться. Основными задачами станут нейтрализация якобы сохраняющихся угроз", уничтожение "террористической инфраструктуры" и сохранение зоны безопасности.

Несмотря на поступавшие сообщения о достижении договоренности о прекращении огня, 19 июня Израиль нанес удары по ливанской территории.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани накануне отреагировал на действия израильских военных в Ливане. Он заявил, что Биньямин Нетаньяху уже не в первый раз провоцирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В Еврокомиссии сообщили, что Израиль должен соблюдать территориальную целостность Ливана. Урсула фон дер Ляйен отметила обеспокоенность Евросоюза по поводу действий в Ливане.