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НовостиВ мире23 июня 2026 0:23

CNN: В аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Исполняющий обязанности директора Нацразведки США Булти начал чистку ведомства
Мария ПАВЛОВА
Исполняющий обязанности директора Нацразведки США начал массовые сокращения сотрудников ведомства.

Исполняющий обязанности директора Нацразведки США начал массовые сокращения сотрудников ведомства.

Фото: REUTERS.

В аппарате Национальной разведки США начались масштабные сокращения. Об этом информирует телекомпания CNN со ссылкой на источник. Сокращения связывают с назначением Билла Пулти исполняющим обязанности директора ведомства.

Президент США Дональд Трамп при назначении Пулти на этот пост рассчитывал, что тот проведёт сокращения нескольких сотен сотрудников, сказано в сюжете. Предполагается, что наибольшее число увольнений произойдёт в Национальном контртеррористическом центре и Национальном центре контрразведки и безопасности.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в соцсетях, что уходит в отставку с 30 июня из-за тяжелой болезни мужа, режиссера Абрахама Уильямса, у него диагностирована редкая форма рака костей.

Напомним, в 2025 году из-за шатдауна более 4 тысяч госслужащих в США лишились своих мест. Под сокращение попали сотрудники Министерства финансов, Минздрава и Министерства образования. Эти ведомства потеряли наибольшее число работников. С должностей сняли и ряд сотрудников других министерств.