CNN: В аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Исполняющий обязанности директора Нацразведки США начал массовые сокращения сотрудников ведомства. Фото: REUTERS.

В аппарате Национальной разведки США начались масштабные сокращения. Об этом информирует телекомпания CNN со ссылкой на источник. Сокращения связывают с назначением Билла Пулти исполняющим обязанности директора ведомства.

Президент США Дональд Трамп при назначении Пулти на этот пост рассчитывал, что тот проведёт сокращения нескольких сотен сотрудников, сказано в сюжете. Предполагается, что наибольшее число увольнений произойдёт в Национальном контртеррористическом центре и Национальном центре контрразведки и безопасности.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в соцсетях, что уходит в отставку с 30 июня из-за тяжелой болезни мужа, режиссера Абрахама Уильямса, у него диагностирована редкая форма рака костей.

Напомним, в 2025 году из-за шатдауна более 4 тысяч госслужащих в США лишились своих мест. Под сокращение попали сотрудники Министерства финансов, Минздрава и Министерства образования. Эти ведомства потеряли наибольшее число работников. С должностей сняли и ряд сотрудников других министерств.