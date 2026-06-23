В июле Госуслуги РФ станут доступными из-за рубежа: вот в каких странах начнётся эксперимент

Доступ к Госуслугам можно будет получить из-за рубежа. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне смогут получать доступ к Госуслугам из-за рубежа. Соответствующий эксперимент осуществляет Кабмин. Он начнётся с 1 июля и продлится до конца 2027 года, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий правительственный документ.

Сообщается, что доступ к Госуслугам в это время можно будет получить, находясь в Армении, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Киргизии, Казахстане, Малайзии, Китае, Сербии, ОАЭ, Турции и Узбекистане. Координация работы возложена на Министерство иностранных дел РФ.

Накануне в России изменили подход к восстановлению доступа к «Госуслугам»: как зайти в кабинет при потере пароля, узнайте здесь на KP.RU.

Напомним, портал «Госуслуги» каждый месяц расширяет возможности: в мае на нем появились две новые услуги и была доработана одна жизненная ситуация.

Ранее эксперт Дмитрий Модель рассказал, что делать, если «Госуслуги» взломали, и зачем они мошенникам.