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Специальная военная операция на Украине положит конец нацизму в его современном обличье. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами», — подчеркнул посол в рамках акции «Свеча памяти» в посольстве РФ в Вашингтоне.
Посол подчеркнул, что все усилия недругов России обречены на провал. «Наше дело правое», — резюмировал он.
Как писал KP.RU, потери ВСУ растут пятую неделю подряд. По словам военного эксперта Андрея Марочко, динамика продвижения на передовой за армией России.
При этом в Сербии уточнили: Европа и Украина не стремятся к миру, а только продолжают испытывать терпение президента РФ.
Владимир Путин в свою очередь заявил, что ситуация на передовой говорит о приближении окончания конфликта.