В Китае автобус с россиянами столкнулся с экскаватором

В Китае российские туристы попали в ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские туристы попали в автокатастрофу в Китае. Об этом информирует Минтуризма Приморья.

«В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находились 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе были 24 туриста из России», - сказал представитель ведомства РИА Новости, добавив, что россияне при аварии не получили травм.

В министерстве добавили, что все российские туристы, находившиеся в автобусе, приехали в Китай без поддержки туроператоров. Они решили посетить КНР по безвизу, организовав путешествие согласно собственным планам.

Ранее тело российского туриста нашли в саду дома в турецкой Анталье. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем россиянам рассказали, как организовать отпуск, чтобы действительно отдохнуть.