Россиянам рассказали, какие диагнозы может ставить ИИ

Врач рассказала, можно ли использовать ИИ для диагностики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект может дать точные результаты при постановке диагнозов в типичных случаях. В то же время нестандартные состояния могут быть им неправильно интерпретированы. Такое мнение высказала доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ИНОПР, доцент ДПО Пироговского университета Наталья Соколова.

«Оказалось, что чат-боты достаточно уверенно справляются с типичными случаями, однако начинают ошибаться при более сложных или нетипичных состояниях. Особенно часто трудности возникали при редких формах заболеваний и ситуациях, когда диагноз нельзя установить только по одному показателю», - сказала Соколова ТАСС.

Врач добавила, что специалисты сочли некоторые рекомендации, полученные пациентами от ИИ, небезопасными. Также она отметила, что врачи, работающие с нейросетями, по статистике не показывают значимого преимущества по сравнению с коллегами, которые не используют ИИ.

Чем грозит человечеству развитие нейросетей, рассказал разработчик ИИ Лоран Джейкобс. Он утверждает, что нейросети действительно обладают сознанием.

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