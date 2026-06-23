ООН ответила на обращение омбудсмена Лантратовой по атаке в Старобельске. Фото: администрация ЛНР/канал в МАКС Леонид Паасечник

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) стало первой международной организацией, которая ответила на обращение российской стороны в связи с атакой Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Важно отметить, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее», — подчеркнула омбудсмен в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

По словам Лантратовой, в аппарате верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка заверили, что внимательно отслеживают обстоятельства причинения вреда гражданскому населению, и выразили готовность принять любую дополнительную информацию для расследования инцидента.

Для дальнейшего разбирательства международная организация запросила у российской стороны результаты официального расследования, включая данные об использованном типе оружия, точное время атаки и последовательность нанесения ударов, а также контакты должностных лиц, располагающих этими сведениями.

«Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами», — отметила Лантратова.

Российский омбудсмен назвала принципиально важным призыв Фолькера Тюрка расследовать удары по Старобельску и привлечь виновных к ответственности. Она также выразила благодарность зарубежным журналистам, которые посетили Луганскую Народную Республику (ЛНР) по приглашению Министерства иностранных дел РФ и осветили произошедшее.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года был нанесен удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в этот момент в здании находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Позже власти региона подтвердили гибель 21 человека, а еще 70 человек получили ранения.

После произошедшей атаки Россия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, а российский президент Владимир Путин заявил, что наказание за этот удар будет неотвратимым.