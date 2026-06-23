Сеть заправочных станций снизила цены на бензин: в чем причина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль» снизила стоимость топлива, это произошло после запроса ФАС.

«Нефтьмагистраль снижает цены. Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС», — говорится в пресс-службе «Нефтьмагистраль».

Адвокат Александр Бенхин предупредил в интервью изданию News.ru, что российские сети АЗС могут получить многомиллионные штрафы за необоснованное повышение цен на топливо, если ФАС докажет это. Он прокомментировал запросы службы о ценах на бензин на АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль».

Ранее KP.RU сообщил, что ФАС ужесточила контроль за ценами на бензин сразу в нескольких регионах. В ведомстве отметили, что обратились напрямую к руководству компании «Нефтьмагистраль» с призывом разъяснить ценообразование топлива.