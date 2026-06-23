В Минобрнауки раскрыли, на каких направлениях больше всего целевых мест в 2026 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил 23 июня, во вторник, что в 2026 году на целевой прием в вузы выделено более 83 тысяч мест.

Глава Минобрнауки при этом подчеркнул, что наибольшее количество целевых мест предусмотрено в России для медицинских специальностей. Валерий Фальков также отметил, что российские вузы полностью готовы к приемной кампании, а система высшего образования главным образом ориентирована на решение кадровых задач страны. Прием документов от абитуриентов начался 20 июня.