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НовостиОбщество23 июня 2026 13:59

В Минобрнауки раскрыли, на каких направлениях больше всего целевых мест в 2026 году

Фальков: в этом году в вузах выделено свыше 83 тысяч целевых мест
Анна АДАМАЙТЕС
В Минобрнауки раскрыли, на каких направлениях больше всего целевых мест в 2026 году

В Минобрнауки раскрыли, на каких направлениях больше всего целевых мест в 2026 году

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил 23 июня, во вторник, что в 2026 году на целевой прием в вузы выделено более 83 тысяч мест.

Глава Минобрнауки при этом подчеркнул, что наибольшее количество целевых мест предусмотрено в России для медицинских специальностей. Валерий Фальков также отметил, что российские вузы полностью готовы к приемной кампании, а система высшего образования главным образом ориентирована на решение кадровых задач страны. Прием документов от абитуриентов начался 20 июня.