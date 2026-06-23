Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Киевский режим — неонацистский. В этом уверен президент России Владимир Путин. Он отметил, что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

«Ничего другого, как обозначение этого режима в качестве неонацистского, в голову даже не приходит. Ну, разве можно себе что-нибудь представить подобное, которого мы не видели еще со времен Второй мировой войны? Особенно это касается, конечно, ударов по детям», — резюмировал Путин во время выступения перед правительством РФ.

Также глава государства отметил, что Киеву нужно создать видимость успеха на поле боя. Но реальность далека от ожиданий властей Украины. Тогда Киев прибегает к тактике террора. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев старается атаковать гражданские объекты, чтобы раскачать общество.