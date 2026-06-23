Невестка народного артиста Ножкина раскрыла подробности смерти актера

Невестка Михаила Ножкина рассказала подробности смерти актера. Фото: кадр фильма

Невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия Ножкина рассказала о смерти актера. Подробности кончины артисты она рассказала РИА Новости.

По её словам, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

"Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил", - сказала она.

Ножкина выразила мнение, что в то время наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Кроме того, она рассказала, что два года назад Ножкин перенес операцию, после которой практически ни с кем не общался и не выходил из дома.

Ранее стало известно, что продолжительная болезнь стала причиной смерти народного артиста РСФСР. Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве.