Воздушную тревогу объявляли в восьми областях Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным портала, воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 18:00 по московскому времени.

Кроме того, в некоторых районах Сумской, Полтавской и Харьковской областей воздушная тревога звучит уже более двух часов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы РФ поразили пункты управления беспилотников ВСУ и временной дислокации бригады нацгвардии Украины с помощью ФАБ-500 в ДНР.

Также российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по хранилищу ВСУ на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области.