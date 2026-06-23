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НовостиВ мире23 июня 2026 18:20

Sky News: Кир Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Час длились переговоры Стармера и его возможного преемника
Вениамин ЗАХАРОВ
Sky News: Кир Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Sky News: Кир Стармер и его возможный преемник Бернем провели тайное совещание

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник Энди Бернем во провели тайное совещание. Об этом сообщает утверждает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

"Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что это первые их переговоры после заявления Стармера о своей скорой отставке. При этом содержание разговоров остается неизвестным.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что принял добровольное решение оставить пост премьер-министра Великобритании.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отставка Стармера является важным сигналом для других разжигателей военных конфликтов в Европе.