Постпред Кубы при ООН обвинил Рубио и Уолтца во лжи о республике Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман выступил с критикой заявлений американских политиков о ситуации на острове и введение новых санкций. Об этом дипломат заявил ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио, постпреда США при ООН Майка Уолтца и члена Палаты представителей Конгресса Марии Эльвиры Саласар.

«Снова хор лжи и цинизма возвышает свой голос под руководством своего дирижера - госсекретаря, а в качестве самых рьяных исполнителей выступают Уолтц и Саласар», - сказал дипломат.

Ранее сайт KP.RU писал, что американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут провести в отношении Кубы операцию, похожую на ту, что была в Венесуэле.

Минфин США ранее также объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.