CBS: Пентагон хочет организовать полигоны для имитации конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Пентагон намерен оборудовать в США минимум две площадки для имитации условий конфликта на Украине, в том числе сценариев РЭБ. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на министра армии США Дэниела Дрисколла.

«В ближайшие четыре–шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон также изучает возможность обустройства зарубежного полигона для более масштабных испытаний, включая тестирование гиперзвукового оружия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что из-за невыполнения США части своих обязательств мир на условиях Анкориджа недостижим.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заверил, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».