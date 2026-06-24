Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Уран, поставки которого предусмотрены в рамках британско-украинского соглашения, может быть направлен на предприятие в третьей стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива - вероятнее всего, компании Westinghouse - в третьей стране", - сказала дипломат.

Напомним, Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана на 280 млн долларов. Срок реализации - два года. За это время при поддержке UK Export Finance компания Urenco поставит обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом".

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Британии провокациями против России предпринимают отчаянные попытки развязать большую войну. Так Лондон хочет отвлечь население от внутренних проблем.