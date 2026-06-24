В Белгородской области один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ Фото: REUTERS.

В Белгородской области в результате атак киевского режима в ночь на 24 июня погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

"Во время атаки со стороны ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

В оперштабе уточнили, что в хуторе Приветный в результате детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Женщина получила осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Ранее киевский режим атаковал Орловскую область. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что один человек погиб и еще девять пострадали после удара украинского БПЛА по жилому дому.

Как писал KP.RU , в Орле в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом повреждения получили более 180 квартир. Пострадавшим жителям оказывается материальная помощь.