Военный эксперт Рожин: ВСУ оставляют тела погибших на улицах Константиновки Фото: REUTERS.

Военный эксперт Борис Рожин в своей колонке для ТАСС сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) не занимаются захоронением собственных погибших, оставляя тела на улицах и в подвалах города.

Рожин также отметил, что военнослужащим ВСУ запрещено покидать город, а попытки сдаться или бежать пресекаются собственными заградотрядами. Аналогичная практика наблюдалась при штурме красноармейской агломерации. По мнению эксперта, жестокое обращение с личным составом направлено на затягивание сдачи окруженных подразделений.

Командование ВСУ, подчеркнул Рожин, сосредоточило усилия на удержании северных районов города, куда отошли остатки гарнизона. Противник предпринял попытку перебросить пехоту со стороны Дружковки. Однако этому препятствовали российские операторы БПЛА и артиллерия.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские войска продолжают наступление в Константиновке на всех направлениях.

Ранее, как писал KP.RU, командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса рассказал, что жители Константиновки обращаются к российским военным с просьбами о помощи в эвакуации из зоны боевых действий. По словам офицера, военнослужащие регулярно встречают мирных граждан, большинство из которых просят именно о вывозе на территорию России.