Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2026 5:53

Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

При атаке ВСУ на Горловку один человек получил ранения
Мария СПИРИДОНОВА
Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, сообщил в "Максе" в среду представитель администрации города Иван Приходько. Также одна женщина получила ранения.

По словам мэра Горловки, удар нанесен по Калининскому району. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждена заправочная станция.

22 июня в ДНР в результате удара украинского дрона по автобусу городского маршрута №2 в Калининском районе Горловки пострадали 18 человек. Все пострадавшие — гражданские лица, находившиеся в салоне транспорта. Их доставили в больницы. Приходько назвал случившееся очередным проявлением агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса. Власти следят за состоянием раненых и оказывают поддержку их семьям.

В ночь на 24 июня в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, еще один получил ранения.