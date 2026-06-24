Два человека погибли при атаке ВСУ на Горловку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, сообщил в "Максе" в среду представитель администрации города Иван Приходько. Также одна женщина получила ранения.

По словам мэра Горловки, удар нанесен по Калининскому району. Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждена заправочная станция.

22 июня в ДНР в результате удара украинского дрона по автобусу городского маршрута №2 в Калининском районе Горловки пострадали 18 человек. Все пострадавшие — гражданские лица, находившиеся в салоне транспорта. Их доставили в больницы. Приходько назвал случившееся очередным проявлением агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса. Власти следят за состоянием раненых и оказывают поддержку их семьям.

В ночь на 24 июня в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, еще один получил ранения.