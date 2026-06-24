Дом Стивена Сигала на Рублевке сильно подешевел: особняк потерял в цене десятки миллионов

Актер Стивен Сигал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер Стивен Сигал снизил цену на свой особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей — до 650 миллионов. Как писал KP.RU, причина — полгода безуспешных попыток продать недвижимость.

Особняк был выставлен на продажу в начале 2026 года за 700 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось, и цену пришлось снизить. Продать особняк звезде фильма «В осаде» не помогли даже фото самого Стивена в объявлении. Представитель артиста подтвердил, что при торге возможна дополнительная скидка еще в 50 миллионов.

В стоимость входит участок 15 соток в элитном коттеджном поселке «Конус» на Рублевке, двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров с 4 спальнями, 7 санузлами, кинотеатром, винной комнатой, а также гостевой дом с баней и сауной.

Как писал KP.RU, ранее Сигал объяснил свое решение снять документальный фильм о специальной военной операции. По словам актера, он пошел на это, чтобы донести правду до западных СМИ, поскольку опубликованная в изданиях информация после начала СВО показалась ему недостоверной.