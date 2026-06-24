При атаке ВСУ на Севастополь два человека получили ранения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО), авиация и мобильные огневые группы отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив 70 беспилотников. Об этом в среду сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате атак пострадали два человека. Один мужчина получил осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха.

Повреждены несколько многоквартирных и частных домов. В Гагаринском районе обломки дрона попали в стену дома, загорелся приемник газового котла. В семи частных домах зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, повреждены стены и фасады. Также зафиксировано шесть возгораний травы в разных районах города.

При атаке ВСУ на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека. Одна женщина получила ранения. Удар был нанесен по Калининскому району города. В Нижегородской области в результате атаки ВСУ погибли два человека. Еще двое мирных жителей госпитализированы.