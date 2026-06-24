«Герань» поразила газораспределительную подстанцию ВПК Украины под Запорожьем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Запорожской области в районе населенного пункта Люцерна российский ударный беспилотник «Герань» поразил газораспределительную подстанцию, обслуживающую оборонно-промышленный комплекс Украины. Соответствующие кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим энергией предприятия, работающие на украинский ВПК. 22 июня Минобороны также сообщило, что российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по хранилищу Вооруженных сил Украины на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области.

Кроме того, военные нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и временной дислокации бригады Нацгвардии Украины в ДНР. Для поражения объектов применялась авиабомба ФАБ-500 в районе населенного пункта Анновка.