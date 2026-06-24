Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оборонная идентичность Европы, независимая от США, будет строиться на враждебном отношении к России. Выступая на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он отметил, что именно это враждебное отношение к Москве будет усиливать стремление европейцев к большей самостоятельности в вопросах безопасности.

В мае Вашингтон анонсировал вывод пяти тысяч американских военных из Германии. В июне генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что сокращение начнется немедленно. При этом он выразил надежду, что в случае угрозы США окажут союзникам в Европе максимальную поддержку. Издание Welt am Sonntag писало о намерении США ускорить процесс вывода части своего контингента из Европы. Журналисты уточнили, что Вашингтон собирается возложить ответственность за оборону европейского континента на самих европейцев.

Ранее китайское издание Sohu предупредило Европу о риске заплатить высокую цену в случае полного разрыва отношений с Москвой.