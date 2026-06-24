ВС РФ установили контроль над Иволжанским в Сумской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское, расположенным в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Север".

Ранее KP.RU писал, что семь боевых групп ВСУ были уничтожены при попытке удержать окраины Иволжанского. Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады направило боевиков через заминированные самими украинскими военными участки. Прорвавшиеся к селу подразделения были ликвидированы, потери ВСУ на этом участке превысили 250 человек.

В ходе встречи с выпускниками российских военных высших учебных заведений 23 июня президент Владимир Путин, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, заявил, что бойцы освобождают исторические земли России.